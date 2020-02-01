Азербайджан поблагодарил Турцию за эвакуацию своих граждан из Китая

МИД Азербайджана благодарен братской Турции за помощь в эвакуации граждан из китайского города Ухань.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, принадлежащий Турции самолет эвакуировал сегодня из китайского города Ухань граждан Турции и Азербайджана. В этой связи мы выражаем нашу благодарность братской нам Турции. Это еще один пример братства между Азербайджаном и Турцией. До полета наши граждане прошли медицинское обследование, их состояние здоровья удовлетворительное", - заявила Л. Абдуллаева, отметив, что после двухнедельного карантина в Турции, они смогут вернутся в Азербайджан..

"Мы хотели бы выразить нашу благодарность правительству Китайской Народной Республики за поддержку, оказанную нашим гражданам, и выразить нашу солидарность с дружественным китайским народом и государством в эти трудные времена", - добавила представитель МИД.

Отметим, число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в субботу превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 жителей.