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Азербайджан направил письмо протеста на имя Генсека ООН в связи с провокацией Армении

Азербайджан направил письмо протеста на имя Генсека ООН в связи с пров

"Армения, злоупотребив правом членства в ООН, в качестве дополнения к письму своего представителя в этой организации, адресованному Генеральному секретарю, распространила бумаги незаконного сепаратистского режима, созданного на находящихся в данный момент под оккупацией вооружённых сил Армении территориях Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя вопрос СМИ о распространении ООН доклада незаконного сепаратистского режима, созданного в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

"Уместно напомнить, что Армения использует практику распространения бумаг незаконного сепаратистского режима в рамках ООН и ОБСЕ, однако это ни в коей мере не отражает позицию данных организаций.

В ответ на очередную провокацию армянской стороны в рамках ООН, Постоянным представительством нашей страны при ООН было направлено письмо протеста на имя Генерального секретаря ООН, которое на днях будет опубликовано в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН", - отметила Л.Абдуллаева.

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