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    Азербайджанская делегация посетит Иран

    Делегацию возглавит министр экономики Шахин Мустафаев

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В конце февраля ожидается визит большой делегации из Азербайджана во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым в Иран. 

    Как сообщает Report, об этом журналистам на пресс-конференции заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

    По его словам, делегация посетит различные города Ирана.

    В ходе визита министр обсудит перспективы развития экономических связей между странами и возможности реализации совместных проектов.

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