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Науседа: Азербайджан и Литва обладают большим потенциалом для экономического сотрудничества

Науседа: Азербайджан и Литва обладают большим потенциалом для экономического сотрудничества Азербайджан и Литва обладают большим потенциалом для развития экономического сотрудничества.
Внешняя политика
18 мая 2022 г. 18:04
Науседа: Азербайджан и Литва обладают большим потенциалом для экономического сотрудничества

Азербайджан и Литва обладают большим потенциалом для развития экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в ходе азербайджано-литовского бизнес форума в Баку.

По словам президента Литвы, роль Азербайджана в качестве одного из важнейших связующих звеньев между Европой и Азией в нынешних условиях на мировом рынке усиливается, что делает страну привлекательным торговым партнером для Литвы и создает возможности для развития бизнеса.

По словам Г. Науседы, Литва может быть интересна Азербайджану как партнер в сфере высоких технологий, информационных технологий, пищевой промышленности, логистики и возобновляемой энергетики.

"Литве действительно есть, что предложить своим деловым партнерам из Азербайджана: у нас есть семь свободных экономических зон, одна из самых развитых цифровых инфраструктур в Европе, передовой транспортно-логистический сектор, Клайпедский порт, а также крупный и диверсифицированный сельскохозяйственный сектор", -заявил президент Г. Науседа.

В ходе бизнес-форума представители государственного, а также частного сектора Азербайджана и Литвы подписали семь меморандумов о расширении сотрудничества в сферах торговли, технологий, цифровизации, транспорта и логистики, инноваций и малых и средних предприятий.

Гитанас Науседа также пригласил азербайджанскую бизнес-делегацию посетить Литву.

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Версия на азербайджанском языке Nauseda: “Azərbaycan və Litvanın iqtisadi əməkdaşlıq üçün böyük potensialı var”
Версия на английском языке Nauseda: Azerbaijan, Lithuania have great potential for economic co-op

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