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    Азербайджан и Израиль изучают новые перспективы для сотрудничества

    Посол Израиля в Азербайджане посетил Пираллахинский район

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Израиль изучает возможность развития сотрудничества с Азербайджаном в таких областях, как возобновляемая энергия, дистилляция воды, туризм, рыбное хозяйство, фармацевтика, тепличное хозяйство, а также управление водными ресурсами. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Израиля в Азербайджане, это стало результатом визита посла Израиля в Азербайджане Дана Става и его заместителя Авиталь Розенберг в Пираллахинский район республики.

    Там они ознакомились с инфраструктурой острова и планами по его развитию, в том числе по созданию туристического города на побережье.

    Также делегация посетила рыбный комплекс Нерекенд и ознакомилась с особенностями рыбного рынка, а также с планами по очищению побережья и будущим развитием водного туризма в этом районе. 

    Отмечается, что они были впечатлены работой, проделанной за относительно короткий период времени. Также посол побывал в индустриальном парке и парке высоких технологий и НГДУ "Абшероннефть".  

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