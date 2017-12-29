Азербайджан и Израиль изучают новые перспективы для сотрудничества

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Израиль изучает возможность развития сотрудничества с Азербайджаном в таких областях, как возобновляемая энергия, дистилляция воды, туризм, рыбное хозяйство, фармацевтика, тепличное хозяйство, а также управление водными ресурсами. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Израиля в Азербайджане, это стало результатом визита посла Израиля в Азербайджане Дана Става и его заместителя Авиталь Розенберг в Пираллахинский район республики.

Там они ознакомились с инфраструктурой острова и планами по его развитию, в том числе по созданию туристического города на побережье.

Также делегация посетила рыбный комплекс Нерекенд и ознакомилась с особенностями рыбного рынка, а также с планами по очищению побережья и будущим развитием водного туризма в этом районе.

Отмечается, что они были впечатлены работой, проделанной за относительно короткий период времени. Также посол побывал в индустриальном парке и парке высоких технологий и НГДУ "Абшероннефть".