Посол: Азербайджан - большой друг Пакистана

"Пакистан отмечает 74-ю годовщину независимости. За эти годы страна добилась огромного прогресса. У нас развивается экономика, увеличилось промышленное производство, но, что более важно, Пакистан приобрел друзей на международной арене. Хочу особо отметить

"Пакистан отмечает 74-ю годовщину независимости. За эти годы страна добилась огромного прогресса. У нас развивается экономика, увеличилось промышленное производство, но, что более важно, Пакистан приобрел друзей на международной арене. Хочу особо отметить, что Азербайджан - большой друг Пакистана".

Как передает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи на мероприятии, посвященном 74-й годовщине провозглашения независимости Пакистана.

Он также добавил, что Азербайджан и Пакистан всегда поддерживали друг друга в трудные времена: "Азербайджан поддерживает Пакистан в вопросе Джамму и Кашмира. Мы ценим эту поддержку со стороны азербайджанского народа. Сегодня и Пакистан, и Азербайджан сталкиваются с такими проблемами, как COVID-19, изменение климата и пр. Очень важно, что наши страны пытаются совместно решать такие проблемы. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы и годы обе страны добьются большего прогресса и процветания".