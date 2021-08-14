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Посол: Азербайджан - большой друг Пакистана

Посол: Азербайджан - большой друг Пакистана "Пакистан отмечает 74-ю годовщину независимости. За эти годы страна добилась огромного прогресса. У нас развивается экономика, увеличилось промышленное производство, но, что более важно, Пакистан приобрел друзей на международной арене. Хочу особо отметить
Внешняя политика
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14 августа 2021 г. 11:47
Посол: Азербайджан - большой друг Пакистана

"Пакистан отмечает 74-ю годовщину независимости. За эти годы страна добилась огромного прогресса. У нас развивается экономика, увеличилось промышленное производство, но, что более важно, Пакистан приобрел друзей на международной арене. Хочу особо отметить, что Азербайджан - большой друг Пакистана".

Как передает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи на мероприятии, посвященном 74-й годовщине провозглашения независимости Пакистана.

Он также добавил, что Азербайджан и Пакистан всегда поддерживали друг друга в трудные времена: "Азербайджан поддерживает Пакистан в вопросе Джамму и Кашмира. Мы ценим эту поддержку со стороны азербайджанского народа. Сегодня и Пакистан, и Азербайджан сталкиваются с такими проблемами, как COVID-19, изменение климата и пр. Очень важно, что наши страны пытаются совместно решать такие проблемы. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы и годы обе страны добьются большего прогресса и процветания".

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Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan - great friend of Pakistan

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