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Замглавы МИД: Иран продолжит поддерживать тесные отношения с Азербайджаном

Замглавы МИД: Иран продолжит поддерживать тесные отношения с Азербайджаном Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул заинтересованность в непрерывном экономическом сотрудничестве с Азербайджаном
Внешняя политика
1 марта 2021 г. 15:27
Замглавы МИД: Иран продолжит поддерживать тесные отношения с Азербайджаном

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул заинтересованность в непрерывном экономическом сотрудничестве с Азербайджаном. Как передает Report, об этом сообщает Tashim News Agency,

Он заявил, что Тегеран продолжит сотрудничество с Баку на основе взаимного уважения.

Выступая на конференции по карабахскому конфликту, состоявшейся сегодня в Куме, Аракчи сказал, что Иран и Азербайджанская сохранили свои экономические отношения в трудную эпоху санкций.

"И мы будем сохранять наши связи на основе взаимного уважения и интересов", - сказал он.

Аракчи также выразил несогласие Ирана с любой угрозой территориальной целостности стран.

Замглавы МИД отметил, что Иран и Азербайджан в последние годы активизировали усилия по налаживанию более тесного партнерства в различных областях.

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Версия на английском языке Iranian deputy FM: Iran to continue maintaining close ties with Azerbaijan

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