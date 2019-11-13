Аллахшукюр Пашазаде: Бакинский саммит религиозных лидеров окажет влияние на мировую политику

Участие в саммите 600 представителей разных религий мира и их декларации окажут влияние на общественное мнение и мировую политику.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде в преддверии II саммита религиозных лидеров в Баку.

По его словам, инициатором проведения в Азербайджане саммитов религиозных лидеров мира был общенациональный лидер Гейдар Алиев.

"В то время по его рекомендации, по его поручению мы провели в Баку Первый всемирный саммит по межрелигиозному диалогу. И этот саммит принес свои добрые плоды. Тогда в работе саммита приняло участие большое количество религиозных деятелей. Несмотря на оккупацию армянами более 20% наших территорий, чтобы содействовать мирному решению конфликта Святейший Патриарх добился участия в этом саммите Армянского Католикоса Гарегина. Мы тогда приняли декларацию и высказались за обмен военнопленными и заложниками, за возврат тел погибших соответствующим сторонам", - подчеркнул глава УМК.

По его словам, в работе саммита 14-15 ноября примут участие представители 25 религиозных богословско-правовых школ, патриархи, представитель католической церкви, авторитетные иерархи исламской религии, муфтии, представители патриархатов, а также в качестве гостей саммита руководители некоторых государств, председатели парламентов.

"Это свидетельствует о значимости подобных конференций", - добавил А.Пашазаде.

Глава УМК также указал, что саммит пройдет при поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Надеюсь и уверен, что участие в этом саммите около 600 представителей разных религий со всего мира, декларации, которые будут приняты на этом саммите, окажут положительное влияние на общественное мнение во всем мире, на мировую политику", - отметил А.Пашазаде.

Он также выразил сожаление, что сегодня мусульмане не имеют возможности выразить свое мнение с трибуны ООН.

"Я очень хотел бы, чтобы с трибуны ООН могли высказать свое слово религиозные деятели тоже. Политические деятели могут это сделать", - заявил А.Пашазаде.