​Обнародована программа II Бакинского саммита религиозных лидеров

14-15 ноября состоится II Бакинский саммит религиозных лидеров с участием глав различных религиозных конфессий и течений, политических, общественных, научных и религиозных деятелей из различных стран, представителей международных организаций.

Как сообщили Report в управлении мусульман Кавказа, на саммите, который исходит из решений президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о проведении II Бакинского саммита религиозных лидеров и мероприятий в связи с 70-летием председателя УМК шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летнего юбилея его деятельности, примут участие представители более 70 государств пяти материков, более 25 традиционных религий и религиозных течений, а также около 500 высокопоставленных представителей до 10 авторитетных международных организаций, в том числе главы и религиозные руководители из субъектов Российской Федерации.

На саммите будут обсуждены такие темы. как образцовая роль азербайджанского государств в поощрении мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности, вклад А.Пашазаде как религиозного руководителя и общественного деятеля в межцивилизационное и межрелигиозное сотрудничество и др.

По итогам саммита будет принята Бакинская декларация.