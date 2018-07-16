Али Гасанов: События двухлетней давности в Турции схожи с событиями в Гяндже

© Report/Elçin Murad

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ "В Турции во время событий, которые произошли 15 июля 2016 года, народ высказал свою волю, что вселяет гордость. Это летопись героизма".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал на церемонии, посвященной второй годовщине попытки госпереворота в Турции.

А.Гасанов подчеркнул, что события двухлетней давности в Турции схожи с теми, что произошли в этом году в Гяндже:

"В Гяндже предатели хотели пойти против государственности. Они убили двух офицеров полиции. Но эти силы не добились желаемого. Это схоже с событиями в Турции. Президент и народ Азербайджана с волнением наблюдали за событиями, которые произошли ночью 15 июля. В этом вопросе мы оказали Турции необходимую поддержку, поддержали турецкий народ. В январе 1990 года трагедию над Азербайджаном учинили армяне и их приспешники. Однако в событиях в Турции были замешаны связанные с этой страной люди. Но во всех случаях, тот, кто идет против воли народа, проигрывает".

По словам А.Гасанова, против народа можно пойти на танках, с оружием, однако, если есть национальная воля, выиграть этот народ невозможно:

"Выражение воли народа в лице его руководителя говорит о могуществе государства. Азербайджан и Турция - братские государства, обе страны поддерживают друг друга. Да здравствует братство, дружба Азербайджана и Турции!".