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105 кандидатов-азербайджанцев примут участие на выборах в Грузии

105 кандидатов-азербайджанцев примут участие на выборах в Грузии В списке зарегистрированных Центральной избирательной комиссией Грузии кандидатов на выборах в органы местного самоуправления числятся имена 105 азербайджанцев.
Внешняя политика
24 сентября 2021 г. 17:03
105 кандидатов-азербайджанцев примут участие на выборах в Грузии
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В списке зарегистрированных Центральной избирательной комиссией Грузии кандидатов на выборы в органы местного самоуправления числятся имена 105 азербайджанцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, трое кандидатов-азербайджанцев Кянан Омаров (партия "Грузинская мечта"), Ахмед Имамгулиев ("Европейская Грузия") и Эльдар Мустафаев (партия "Единое национальное движение") баллотировались на пост мэра Марнеули.

Еще 102 азербайджанца примут участие на выборах в органы местного самоуправления.

Больше всего азербайджанцев зарегистрировано от оппозиционной партии "Единое национальное движение" - 32 кандидата. От правящей партии "Грузинская мечта" на выборах примут участие 29 кандидатов-азербайджанцев, еще 13 человек представят на голосовании партию "Европейская Грузия - движение за свободу". Партии "Во имя Грузии", "Лело", "Европейские демократы", "Третья сила" представляют по пять кандидатов-азербайджанцев.

Марнеули, Болниси и Дманиси - первые три муниципалитета с наибольшим количеством кандидатов-азербайджанцев.

Отметим, 2-го октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления. Гражданам страны необходимо будет избрать 63-х мэров и более 2 тыс. представителей в Сакребуло (городские собрания).

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda seçkilər: Azərbaycanlı neçə namizəd mübarizəyə qatılıb?

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