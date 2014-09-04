Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Саммит НАТО начал работу в Уэльсе (Великобритания). Как сообщает Report, мероприятие открылось выступлением генерального секретаря организации Андерса Фог Расмуссена.

Среди основных вопросов, включенных в повестку дня - Афганистан, Украина, ситуация в Ираке и Сирии.

По сообщению пресс-службы НАТО, этот саммит стал одним из крупнейших мероприятий на высшем уровне, который организовывал Альянс. Главы государств и министры из 60 стран мира, а также 33 стран-партнеров Альянса, представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и ЕС принимают участие в мероприятии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также прибыл в Великобританию для участия в нем.

Работа саммита продолжится встречей по Афганистану, на которой участники обсудят завершение нынешней миссии НАТО в этой стране и открытие новой главы в партнерстве Альянса с Кабулом. Лидеры обсудят достижения миссии ISAF и приверженность Североатлантического союза поддерживать Афганистан после 2014 года.

Также сегодня состоится заседание Комиссии НАТО-Украина, на котором будут обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между НАТО и Украиной. Президент Украины Петр Порошенко приглашен для участия в заседании.

В рамках саммита пройдет встреча министров обороны стран НАТО с коллегами из 24 стран-партнеров Альянса.

5 сентября лидеры стран НАТО обсудят способность Североатлантического союза реагировать на текущие угрозы безопасности на востоке и на юге. Они также рассмотрят вопросы противостояния данным угрозам, подготовки кадров и современного оборудования.