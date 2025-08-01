О нас

UNICEF: С начала войны в Газе погибли более 18 тысяч детей

UNICEF: С начала войны в Газе погибли более 18 тысяч детей С начала войны в Газе погибли более 18 тысяч детей.
Другие страны
1 августа 2025 г. 21:50
UNICEF: С начала войны в Газе погибли более 18 тысяч детей

С начала войны в Газе погибли более 18 тысяч детей.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Детского фонда ООН (UNICEF) Тед Чайбан.

Он отметил, что с начала войны в Газе ежедневно в среднем погибает 28 детей. По его словам, он посетил Израиль, Газу и Западный берег реки Иордан и подчеркнул, что в Газе существует угроза массового голода:

"Ситуация детей в Газе достигла критического уровня — они голодают, боятся и переживают тяжёлые травмы. Более 320 тысяч детей находятся под угрозой острого недоедания".

Тед Чейбан рассказал, что встречался с семьями детей, погибших во время авиаудара, когда стояли в очереди за едой.

"UNICEF ежедневно доставляет 2,4 миллиона литров чистой воды, продолжает кампании по вакцинации и оказывает психологическую помощь. Но этого недостаточно. Гуманитарная помощь поступает в Газу не в нужном объёме и не с необходимой скоростью. Необходимо, чтобы каждый день в сектор въезжало как минимум 500 грузовиков с продуктами питания и медикаментами".

Он также сообщил, что UNICEF предложил израильским властям пересмотреть правила ведения военных операций с целью усиления защиты гражданского населения, разрешить ввоз коммерческих товаров и оборудования двойного назначения в Газу, а также увеличить поставки топлива.

Представитель UNICEF подчеркнул необходимость гуманитарных пауз и прекращения огня:

"Дети не начинают войн, но именно они несут на себе их тяжелейшее бремя. Им нужно устойчивое перемирие и политическое решение".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке UNICEF rəsmisi: Qəzzada 18 mindən çox uşaq həlak olub

Самое читаемое

Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
28 июля 2025 г. 05:40
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
28 июля 2025 г. 07:47
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
28 июля 2025 г. 01:42
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
26 июля 2025 г. 22:07
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
30 июля 2025 г. 04:40
Цена на азербайджанскую нефть превысила $71
Цена на азербайджанскую нефть превысила $71
30 июля 2025 г. 13:07
На Камчатке магнитуда землетрясения достигла 8,7
На Камчатке магнитуда землетрясения достигла 8,7
30 июля 2025 г. 06:07
Более 3,5 тыс. человек эвакуированы из-за пожаров недалеко от Бурсы
Более 3,5 тыс. человек эвакуированы из-за пожаров недалеко от Бурсы
28 июля 2025 г. 00:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi