UNICEF: С начала войны в Газе погибли более 18 тысяч детей

С начала войны в Газе погибли более 18 тысяч детей.

С начала войны в Газе погибли более 18 тысяч детей.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Детского фонда ООН (UNICEF) Тед Чайбан.

Он отметил, что с начала войны в Газе ежедневно в среднем погибает 28 детей. По его словам, он посетил Израиль, Газу и Западный берег реки Иордан и подчеркнул, что в Газе существует угроза массового голода:

"Ситуация детей в Газе достигла критического уровня — они голодают, боятся и переживают тяжёлые травмы. Более 320 тысяч детей находятся под угрозой острого недоедания".

Тед Чейбан рассказал, что встречался с семьями детей, погибших во время авиаудара, когда стояли в очереди за едой.

"UNICEF ежедневно доставляет 2,4 миллиона литров чистой воды, продолжает кампании по вакцинации и оказывает психологическую помощь. Но этого недостаточно. Гуманитарная помощь поступает в Газу не в нужном объёме и не с необходимой скоростью. Необходимо, чтобы каждый день в сектор въезжало как минимум 500 грузовиков с продуктами питания и медикаментами".

Он также сообщил, что UNICEF предложил израильским властям пересмотреть правила ведения военных операций с целью усиления защиты гражданского населения, разрешить ввоз коммерческих товаров и оборудования двойного назначения в Газу, а также увеличить поставки топлива.

Представитель UNICEF подчеркнул необходимость гуманитарных пауз и прекращения огня:

"Дети не начинают войн, но именно они несут на себе их тяжелейшее бремя. Им нужно устойчивое перемирие и политическое решение".