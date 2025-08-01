El Tiempo: Экс-президента Колумбии приговорят к 12 годам за подкуп свидетеля

Суд приговорит экс-президента Колумбии Альваро Урибе, признанного виновным в подкупе свидетеля, к 12 годам лишения свободы.

Суд приговорит экс-президента Колумбии Альваро Урибе, признанного виновным в подкупе свидетеля, к 12 годам лишения свободы.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Tiempo , получившая в свое распоряжение вердикт судьи.

"Приговорить Альваро Урибе Велеса к 144 месяцам, то есть к 12 годам тюрьмы, штрафу в размере 2 420 минимальных зарплат и запрету занимать государственные должности на срок в 100 месяцев и 20 дней", - приводит издание решение судьи Сандры Эредии. По данным газеты, судья также постановила взять Урибе под домашний арест, чтобы он начал отбывать наказание до завершения рассмотрений апелляций по его делу.

Заседание, на котором будет официально оглашен вердикт, должно состояться позднее 1 августа.