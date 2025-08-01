В ЮАР носорогам будут делать инъекцию для борьбы с браконьерством

Ученые в ЮАР разработали радиоактивную инъекцию, которую будут вводить в рога носорогам для борьбы с браконьерами.

Ученые в ЮАР разработали радиоактивную инъекцию, которую будут вводить в рога носорогам для борьбы с браконьерами.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BBC.

"Это важный инструмент, который поможет сократить количество случаев браконьерства", - сказал телеканалу профессор Университета Витватерсранда Джеймс Ларкин. Он добавил, что по результатам исследований, проведенных над 20 носорогами, инъекция "совершенно безопасна".

Проект Rhisotope длился шесть лет и обошелся университету в $290 тыс. Исследователи совместно с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) выяснили, что благодаря радиоактивному веществу рога животных можно обнаружить даже внутри полных шестиметровых транспортных контейнеров.

В Южной Африке обитает самая большая в мире популяция носорогов, ежегодно более 400 особей становятся жертвами браконьеров.