Haber Global: Мероприятие фонда YAŞAT стало ярким примером принципа "Два государства - одна нация"

Фонд YAŞAT, созданный для поддержки семей военнослужащих, погибших во Второй Карабахской войне, провёл очередное важное мероприятие — на этот раз в летнем лагере собрались дети шехидов из Азербайджана и Турции.

Фонд YAŞAT, созданный для поддержки семей военнослужащих, погибших во Второй Карабахской войне, провёл очередное важное мероприятие — на этот раз в летнем лагере собрались дети шехидов из Азербайджана и Турции.

Как передает Report, об этом говорится в сюжете турецкого телеканала Haber Global.

Отмечается, что быстро установившаяся связь между молодыми участниками стала очередным примером нерушимого братства, существующего между двумя странами.

В материале подчёркивается, что азербайджанские шехиды вписали Вторую Карабахскую войну в историю золотыми буквами, а их самое ценное наследие — дети — и в этом году приняли участие в мероприятии, организованном фондом YAŞAT.

Сообщается, что в лагере, начавшем работу 27 июля в Лянкяране, приняли участие более 500 детей шехидов. Из братской Турции в лагерь прибыли 18 участников. В рамках смены дети не только развлекались, но и учились. Крепкая связь и нерушимое братство между Азербайджаном и Турцией ощущались здесь особенно ярко. Молодёжь из Турции также получила возможность познакомиться с азербайджанской культурой.

В лагере была наглядно продемонстрирована суть принципа "Два государства — одна нация".

