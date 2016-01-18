Армянский депутат: Левон Тер-Петросян cерьезно болен

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Бывший президент Армении, лидер Армянского национального конгресса Левон Тер-Петросян серьезно болен.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции глава парламентской фракции Армянского национального конгресса Левон Зурабян.

По его словам, вопросом занимаются серьезные врачи. "Уверен, что все будет нормально", - сказал Левон Зурабян.

Комментируя вопрос о том, правдивы ли слухи, что у первого президента страны диагностирован рак, Левон Зурабян отметил: "Я не могу здесь говорить о диагнозе".

Напомним, как ранее сообщали армянские СМИ, бывший президент Армении Левон Тер-Петросян 13 января уехал в США на лечение. В связи с состоянием здоровья Левона Тер-Петросяна отложено венчание его сына – Давида Тер-Петросяна.