Жителей Луганской области в очередной раз призвали эвакуироваться

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ситуация в области очень тяжелая и может измениться каждый час. Он в очередной раз призвал жителей Луганщины не медлить и эвакуироваться.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ситуация в области очень тяжелая и может измениться каждый час. Он в очередной раз призвал жителей Луганщины не медлить и эвакуироваться.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в Telegram.

"Ситуация очень тяжелая. Враг пытается совершить прорыв в районе Белогоровки. И из Рубежного даже сегодня мы так же занимались эвакуацией, вывозили людей, но каждый день, к сожалению, может все измениться. Даже каждый час. Поэтому кто меня слышит, или кто может передать людям, которые находятся в укрытиях: пожалуйста, в очередной раз обращаюсь к вам – не медлите", - сказал Гайдай.

Он отметил, что руководство области будет работать, пока это будет возможным.

"Все уставшие, но все находятся на местах. И будем помогать нашим военным, так и жителям Луганщины, которые остались на территории подконтрольной Украине, будем помогать всем необходимым", - сказал руководитель ОВА.