Зеленский примет участие в видеоконференции стран Группы семи 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в видеоконференции лидеров стран Группы семи (G7), которая состоится 8 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в видеоконференции лидеров стран Группы семи (G7), которая состоится 8 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель правительства Германии Кристиане Хофман.

Она пояснила, что основной темой совещания станут события на Украине. "8 мая - историческая дата окончания в Европе Второй мировой войны, которая вызвала ужас, разрушения и смерть", - отметила Хофман, добавив, что в условиях нынешней ситуации на Украине "сплоченность "семерки" важнее, чем когда-либо".

Представитель кабинета министров ФРГ назвала "очень удручающим обстоятельством" то, что две страны, которые пострадали в свое время от агрессии со стороны Германии, - Россия и Украина - сейчас находятся в состоянии конфликта.