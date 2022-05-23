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Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

Зеленский назвал условие для встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский готов встречаться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для решения вопроса прекращения войны.
В регионе
23 мая 2022 г. 23:54
Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов встречаться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для решения вопроса прекращения войны.

Как передает Report, об этом глава государства сказал во время выступления в Украинском доме в Давосе (Швейцария) в формате вопросы - ответы.

"У них такая структура принятия решений в государстве, что без него никакие решения не принимаются. И мы это с вами должны четко осознавать. Все институты у них объединены одним решением - решением президента Российской Федерации. И если говорим о конкретном решении о прекращении войны, - то без него этого решения не будет", - подчеркнул Зеленский.

"Поэтому не обойдется без встречи с президентом Российской Федерации. А после того, что они наделали (военные преступления россиян в Буче и других городах - ред.), конечно, вы понимаете, что больших желаний относительно этих встреч точно нет. И больших желаний встречаться с посредниками нет и не должно быть, и не будет. Я в принципе, не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из Российской Федерации, кроме президента Российской Федерации, и в том случае, если на столе будет один вопрос - прекращение войны. Все. О другом не о чем говорить", - отметил украинский лидер.

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