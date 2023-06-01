Зеленский: Каждое сомнение в Европе - это окоп, который попытается занять Россия

Европа должна отбросить все сомнения относительно помощи Украине, поскольку это выгодно России.

Европа должна отбросить все сомнения относительно помощи Украине, поскольку это выгодно России.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.

"Мы должны помнить - каждое наше сомнение здесь, в Европе, - это окоп, который обязательно попытается занять Россия. Будь то сомнения в жизненно необходимых шагах по безопасности, будь то сомнения в нашем с вами единстве, будь то сомнения в нашей с вами способности отвечать на вызовы времени - каждое сомнение приносит больше опасности", - подчеркнул президент.

Он отметил, что следующей мишенью может стать Молдова, поскольку совсем недавно российские политики были уверены, что между вторжением в Украину и оккупацией Молдовы пройдет не так много времени.

"Но мы действуем, и это приносит больше безопасности. С 24 февраля прошлого года границы безопасности в Европе - это буквально пределы нашей с вами решимости, нашей способности действовать ради интересов наших народов и всей Европы", - добавил он.