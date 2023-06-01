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Зеленский: Каждое сомнение в Европе - это окоп, который попытается занять Россия

Зеленский: Каждое сомнение в Европе - это окоп, который попытается занять Россия Европа должна отбросить все сомнения относительно помощи Украине, поскольку это выгодно России.
В регионе
1 июня 2023 г. 17:25
Зеленский: Каждое сомнение в Европе - это окоп, который попытается занять Россия

Европа должна отбросить все сомнения относительно помощи Украине, поскольку это выгодно России.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.

"Мы должны помнить - каждое наше сомнение здесь, в Европе, - это окоп, который обязательно попытается занять Россия. Будь то сомнения в жизненно необходимых шагах по безопасности, будь то сомнения в нашем с вами единстве, будь то сомнения в нашей с вами способности отвечать на вызовы времени - каждое сомнение приносит больше опасности", - подчеркнул президент.

Он отметил, что следующей мишенью может стать Молдова, поскольку совсем недавно российские политики были уверены, что между вторжением в Украину и оккупацией Молдовы пройдет не так много времени.

"Но мы действуем, и это приносит больше безопасности. С 24 февраля прошлого года границы безопасности в Европе - это буквально пределы нашей с вами решимости, нашей способности действовать ради интересов наших народов и всей Европы", - добавил он.

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Версия на английском языке Zelenskyy warns doubts on Ukraine NATO membership endanger Europe
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski: “Avropa Ukraynaya köməkdə tərəddüd edir, Rusiya isə səngər qazır”

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