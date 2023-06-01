Зеленский: Каждое сомнение в Европе - это окоп, который попытается занять Россия

Европа должна отбросить все сомнения относительно помощи Украине, поскольку это выгодно России.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.
"Мы должны помнить - каждое наше сомнение здесь, в Европе, - это окоп, который обязательно попытается занять Россия. Будь то сомнения в жизненно необходимых шагах по безопасности, будь то сомнения в нашем с вами единстве, будь то сомнения в нашей с вами способности отвечать на вызовы времени - каждое сомнение приносит больше опасности", - подчеркнул президент.
Он отметил, что следующей мишенью может стать Молдова, поскольку совсем недавно российские политики были уверены, что между вторжением в Украину и оккупацией Молдовы пройдет не так много времени.
"Но мы действуем, и это приносит больше безопасности. С 24 февраля прошлого года границы безопасности в Европе - это буквально пределы нашей с вами решимости, нашей способности действовать ради интересов наших народов и всей Европы", - добавил он.