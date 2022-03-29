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Зеленский и Йоханнис по телефону обсудили ситуацию в Украине

Зеленский и Йоханнис по телефону обсудили ситуацию в Украине Президент Румынии Клаус Йоханнис провел во вторник телефонную беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В регионе
29 марта 2022 г. 17:07
Зеленский и Йоханнис по телефону обсудили ситуацию в Украине

Президент Румынии Клаус Йоханнис провел во вторник телефонную беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава румынского государства сообщил в Twitter.

"Я провел беседу с президентом Зеленским о критической ситуации на Украине, - написал он. - Румыния продолжит заботиться о каждом гражданине Украины, который попадает в Румынию".

Йоханнис добавил, что более 125 грузовиков с помощью, машин скорой помощи и пожарных машин из Румынии и других стран ЕС въехали на Украину через гуманитарный хаб в Сучаве (северо-восток Румынии).

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Rumıniya Prezidenti ilə Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib
Версия на английском языке Zelensky, Iohannis mull situation in Ukraine by phone

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