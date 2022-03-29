Зеленский и Йоханнис по телефону обсудили ситуацию в Украине

Президент Румынии Клаус Йоханнис провел во вторник телефонную беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Президент Румынии Клаус Йоханнис провел во вторник телефонную беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава румынского государства сообщил в Twitter.

"Я провел беседу с президентом Зеленским о критической ситуации на Украине, - написал он. - Румыния продолжит заботиться о каждом гражданине Украины, который попадает в Румынию".

Йоханнис добавил, что более 125 грузовиков с помощью, машин скорой помощи и пожарных машин из Румынии и других стран ЕС въехали на Украину через гуманитарный хаб в Сучаве (северо-восток Румынии).