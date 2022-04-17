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Зеленский: Байден должен приехать в Украину и увидеть все своими глазами

Зеленский: Байден должен приехать в Украину и увидеть все своими глазами Украинский президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега Джозеф Байден должен посетить Украину.
В регионе
17 апреля 2022 г. 19:14
Зеленский: Байден должен приехать в Украину и увидеть все своими глазами

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега Джозеф Байден должен посетить Украину.

Как передает Report, такое мнение он высказал в интервью телекомпании CNN.

На вопрос, хочет ли он, чтобы Байден посетил Украину, Зеленский ответил утвердительно. "Я думаю, он приедет", - подчеркнул украинский лидер.

"Конечно, это его решение, которое будет приниматься, исходя из ситуации с безопасностью, - признал Зеленский. - Но я считаю, что он, будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть все своими глазами".

14 апреля Байден заявил, что готов лично поехать в Киев. Помимо этого, власти США размышляли над решением по поводу возможного визита высокопоставленных представителей в Киев с целью демонстрации поддержки Украине. Наиболее вероятными кандидатами могут быть госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Позже официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что поездка президента Байдена в Киев не планируется, несмотря на личные заявления американского лидера о желании посетить украинскую столицу.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Cozef Baydenin Ukraynaya səfər edəcəyini düşünürəm"

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