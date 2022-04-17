Зеленский: Байден должен приехать в Украину и увидеть все своими глазами

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега Джозеф Байден должен посетить Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега Джозеф Байден должен посетить Украину.

Как передает Report, такое мнение он высказал в интервью телекомпании CNN .

На вопрос, хочет ли он, чтобы Байден посетил Украину, Зеленский ответил утвердительно. "Я думаю, он приедет", - подчеркнул украинский лидер.

"Конечно, это его решение, которое будет приниматься, исходя из ситуации с безопасностью, - признал Зеленский. - Но я считаю, что он, будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть все своими глазами".

14 апреля Байден заявил, что готов лично поехать в Киев. Помимо этого, власти США размышляли над решением по поводу возможного визита высокопоставленных представителей в Киев с целью демонстрации поддержки Украине. Наиболее вероятными кандидатами могут быть госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Позже официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что поездка президента Байдена в Киев не планируется, несмотря на личные заявления американского лидера о желании посетить украинскую столицу.