Зеленский: Байден должен приехать в Украину и увидеть все своими глазами

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега Джозеф Байден должен посетить Украину.
Как передает Report, такое мнение он высказал в интервью телекомпании
На вопрос, хочет ли он, чтобы Байден посетил Украину, Зеленский ответил утвердительно. "Я думаю, он приедет", - подчеркнул украинский лидер.
"Конечно, это его решение, которое будет приниматься, исходя из ситуации с безопасностью, - признал Зеленский. - Но я считаю, что он, будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть все своими глазами".
14 апреля Байден заявил, что готов лично поехать в Киев. Помимо этого, власти США размышляли над решением по поводу возможного визита высокопоставленных представителей в Киев с целью демонстрации поддержки Украине. Наиболее вероятными кандидатами могут быть госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
Позже официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что поездка президента Байдена в Киев не планируется, несмотря на личные заявления американского лидера о желании посетить украинскую столицу.