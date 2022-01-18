Замглавы Европейской внешнеполитической службы прибыл в Москву

Замгенерального секретаря и политический директор Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Энрике Мора прибыл в Москву для обсуждения аспектов двусторонних отношений России и ЕС.

Замгенерального секретаря и политический директор Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Энрике Мора прибыл в Москву для обсуждения аспектов двусторонних отношений России и ЕС.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в рамках визита также будет обсужден вопрос безопасности в Европе.

На своей странице в Twitter Мора написал о том, что основой позиции ЕС будут принципы, подтвержденные главами МИД стран Евросоюза на прошлой неделе.

Также 18 января в Москву прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок для переговорах о ситуации на границе с Украиной и о безопасности в Европе.