 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Заместитель премьер-министра: За попытку госпереворота в Турции задержаны 9 194 человека

    Решением суда в отношении 2 592 человек избрана мера наказания - арест

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "В рамках следствия, проведенного в связи с попыткой госпереворота сторонниками Фетхуллаха Гюлена (FETO), в целом задержаны 9 194 человека". 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил заместитель премьер-министра Турции Нуман Куртулмуш. 

    По его словам, решением суда в отношении 2 592 человек избрана мера наказания - арест. 

     "Задержаны 2 277 судей и прокуроров. В отношении 1 270 из них избрана мера наказания - арест, 730 находятся в пунктах временного содержания. Кроме того, задержаны 6 823 военнослужащих.  В отношении 1 457 из них избрана мера наказания - арест, 246 - переданы под надзор полиции, 87 - освобождены", - подчеркнул Н.Куртулмуш. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi