Заместитель премьер-министра: За попытку госпереворота в Турции задержаны 9 194 человека

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "В рамках следствия, проведенного в связи с попыткой госпереворота сторонниками Фетхуллаха Гюлена (FETO), в целом задержаны 9 194 человека".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил заместитель премьер-министра Турции Нуман Куртулмуш.

По его словам, решением суда в отношении 2 592 человек избрана мера наказания - арест.

"Задержаны 2 277 судей и прокуроров. В отношении 1 270 из них избрана мера наказания - арест, 730 находятся в пунктах временного содержания. Кроме того, задержаны 6 823 военнослужащих. В отношении 1 457 из них избрана мера наказания - арест, 246 - переданы под надзор полиции, 87 - освобождены", - подчеркнул Н.Куртулмуш.