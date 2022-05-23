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За сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 11 атак ВС РФ

За сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 11 атак ВС РФ ВС РФ продолжают наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины, нарастил интенсивность применения авиации в целях уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.
В регионе
23 мая 2022 г. 09:21
За сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 11 атак ВС РФ

ВС РФ продолжают наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины, нарастил интенсивность применения авиации в целях уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях Вооруженные силы республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Белоруссия осталась.

"6-й общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота, ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей на Харьковском направлении. Усиливая полицейско-административный режим, подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

В Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Лиманском направлении активных боевых действий не вел. Оккупанты обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброва.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции сил обороны. Наносил авиационных ударов по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены шесть танков, десять единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны на указанных направлениях сбили один БПЛА типа Орлан-10 и вражеский самолет Су-25.

Авиационные и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили четыре вражеских крылатых ракет", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Ukraine repulses 11 attacks of Russian forces in Donetsk, Luhansk directions

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