​За 12 лет Сергей Лавров провел в самолетах 178 дней

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Ко Дню дипломатии, который отмечается в России 10 февраля, "Коммерсантъ" получил из российского внешнеполитического ведомства информацию о продолжительности перелетов главы МИД Сергея Лаврова за время его пребывания на этом посту.

Как передает Report, оказалось, что с 2004 года министр иностранных дел РФ провел на борту самолетов около 4284 часов (это 178,5 дня), преодолев за это время 3 358 363 км, что равноценно 83 облетам вокруг земного шара.

Только за прошлый год Сергей Лавров побывал в Австрии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Бельгии, Венгрии, Гватемале, Германии, Египте, Италии, Казахстане, Катаре, на Кипре, в Китае, Колумбии, на Кубе, в Малайзии, Никарагуа, Сербии, Словакии, США, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане, Финляндии, Франции и Швейцарии, причем некоторые из этих стран посетил по несколько раз. В частности, речь идет об Австрии, где проводились международные переговоры по иранской ядерной программе.