Япония окажет Украине гуманитарную помощь на 100 млн долларов

Украина получит от Японии дополнительную гуманитарную помощь в размере 100 млн долларов. Указанные средства пойдут на закупку медицинского оборудования и на строительство временного жилья для внутренне перемещенных лиц.

Украина получит от Японии дополнительную гуманитарную помощь в размере 100 млн долларов. Указанные средства пойдут на закупку медицинского оборудования и на строительство временного жилья для внутренне перемещенных лиц.

Как передает Report, об этом сообщил Japan Today.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о том, что его страна окажет Украине всяческую помощь. В частности, это касается расширения мощностей для хранения украинского зерна. Кроме того, Япония поможет построить временные зернохранилища на западе Украины и в соседних странах.

Ранее японские власти готовились предоставить Украине еще 300 млн долларов финансовой помощи на гуманитарные нужды.