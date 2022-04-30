Вышла в свет новая книга Гурбангулы Бердымухамедова

Аркадаг туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, находясь в трудовом отпуске, завершил работу над очередной книгой, получившей название «Смысл моей жизни» («Ömrümin manysy»).

Аркадаг туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, находясь в трудовом отпуске, завершил работу над очередной книгой, получившей название «Смысл моей жизни» («Ömrümin manysy»).

Как сообщает Report, об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе правительственного заседания.

Как отметил глава государства, в этом философско-литературном труде гармонично переплетены мемуары о значимых этапах в жизни автора и судьбоносные вехи в новейшей истории Туркменистана, его новаторские идеи и трогательные раздумья о национальном наследии этой страны.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что новый философско-этический трактат Аркадага будет надежной духовной опорой для народа в достижении новых высот прогресса и целей нынешней исторической эпохи.