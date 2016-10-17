ВВС Ирана начали крупномасштабные учения боевой авиации

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ ВВС Ирана проводят учения под кодовым наименованием "Федаян-э-Харим-э Велаят" в центральной провинции Исфахан.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, заместитель начальника координационного управления военно-воздушных сил Исламской Республики бригадный генерал Азиз Насир-заде в числе главных целей начавшихся учений назвал повышение боеготовности пилотов и технического персонала, отработку новейших способов и тактики применения боевой авиации, а также повышение уровня готовности сил, участвующих в поддержке воздушных операций.

Учения "Федаян-э-Харим-э Велаят" ВВС армии Ирана будут проходить в течение трех дней в провинции Исфахан при участии истребителей-перехватчиков ПВО, истребителей-бомбардировщиков и различных беспилотных летательных аппаратов, отечественного производства.