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Встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в 22-23 ноября

Встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в 22-23 ноября Очередная 19-я международная встреча по Сирии пройдет в Астанинском формате 22-23 ноября.
В регионе
14 ноября 2022 г. 16:19
Встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в 22-23 ноября

Очередная 19-я международная встреча по Сирии пройдет в Астанинском формате 22-23 ноября.

Как передает Report, об этом сообщил "Казинформ" со ссылкой на МИД Казахстана.

В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

В повестку дня будут включены такие вопросы, как ситуация в Сирии, в том числе гуманитарная и социально-экономическая; - комплексное продвижение политпроцесса; - меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести.

Кроме того, будет обсужден вопрос мобилизации усилий международного сообщества в соответствии с резолюцией 2642 Совбеза ООН с целью постконфликтного восстановления Сирии и создания условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

В первый день ожидается проведение двухсторонних и трехсторонних консультаций стран-гарантов (Иран, Россия, Турция), переговоры с сирийскими сторонами (правительство Сирии и вооруженная сирийская оппозиция), контакты с делегациями сторон-наблюдателей (Ирак, Иордания, Ливан, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев).

Во второй день планируются продолжение консультаций, пленарное заседание и пресс-конференция.

Кроме того, в рамках переговоров запланировано проведение заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН и Международного комитета Красного креста.

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