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ВС Украины освободили населенный пункт на Донецком направлении

ВС Украины освободили населенный пункт на Донецком направлении В результате успешных действий Вооруженные Силы Украины освободили и окончательно зачистили от российских оккупационных войск один из населенных пунктов на Донецком направлении.
В регионе
29 июля 2022 г. 21:23
ВС Украины освободили населенный пункт на Донецком направлении

В результате успешных действий Вооруженные Силы Украины освободили и окончательно зачистили от российских войск один из населенных пунктов на Донецком направлении.

Как передает Report, об этом сообщили на фейсбук-странице 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха.

Отмечается, что участие в освобождении украинского села приняли также бойцы 24 отдельного штурмового батальона "Айдар".

Ныне село больше похоже на призрак: "мертвая" военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения - говорят военные.

О каком именно населенном пункте говорится, бригада не сообщает. Украинские военные передали местным жителям продукты, медикаменты и вещи первой необходимости.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donetsk istiqamətində yaşayış məntəqəsini azad edib

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