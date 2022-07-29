ВС Украины освободили населенный пункт на Донецком направлении

В результате успешных действий Вооруженные Силы Украины освободили и окончательно зачистили от российских войск один из населенных пунктов на Донецком направлении.
Как передает Report, об этом сообщили на фейсбук-странице 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха.
Отмечается, что участие в освобождении украинского села приняли также бойцы 24 отдельного штурмового батальона "Айдар".
Ныне село больше похоже на призрак: "мертвая" военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения - говорят военные.
О каком именно населенном пункте говорится, бригада не сообщает. Украинские военные передали местным жителям продукты, медикаменты и вещи первой необходимости.