ВС Ирана заявили об уничтожении второго американского самолета С-130
В регионе
- 05 апреля, 2026
- 15:42
Иран сбил второй военный транспортный самолет C-130 ВС США.
Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщил командующий центральным штабом ВС Ирана "Хатам аль-Анбия".
"Согласно предварительной информации и дополнительным проверкам, проведенным экспертами на месте, было установлено, что два военных транспортных самолета C-130 и два вертолета Black Hawk армии США были уничтожены", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что к югу от Исфахана был сбит военно-транспортный самолет C130.
