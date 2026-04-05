    ВС Ирана заявили об уничтожении второго американского самолета С-130

    Иран сбил второй военный транспортный самолет C-130 ВС США.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщил командующий центральным штабом ВС Ирана "Хатам аль-Анбия".

    "Согласно предварительной информации и дополнительным проверкам, проведенным экспертами на месте, было установлено, что два военных транспортных самолета C-130 и два вертолета Black Hawk армии США были уничтожены", - говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что к югу от Исфахана был сбит военно-транспортный самолет C130.

    Хатам аль-Анбия Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    İran ABŞ-nin ikinci C-130 təyyarəsinin məhv edildiyini bəyan edib
    Iranian armed forces announce destruction of second US C-130 aircraft

