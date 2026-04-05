ВС Ирана заявили об уничтожении второго американского самолета С-130

Иран сбил второй военный транспортный самолет C-130 ВС США.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщил командующий центральным штабом ВС Ирана "Хатам аль-Анбия".

"Согласно предварительной информации и дополнительным проверкам, проведенным экспертами на месте, было установлено, что два военных транспортных самолета C-130 и два вертолета Black Hawk армии США были уничтожены", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что к югу от Исфахана был сбит военно-транспортный самолет C130.