    İran ABŞ-nin ikinci C-130 təyyarəsinin məhv edildiyini bəyan edib

    Region
    • 05 aprel, 2026
    • 17:50
    İran ABŞ-nin ikinci C-130 təyyarəsinin məhv edildiyini bəyan edib

    İran ABŞ Silahlı Qüvvələrinin ikinci C-130 hərbi nəqliyyat təyyarəsini vurub.

    "Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Silahlı Qüvvələrinin "Xatəm əl-Ənbiya" Mərkəzi Qərargahı məlumat yayıb.

    "İlkin məlumata və hadisə yerində ekspertlər tərəfindən aparılmış əlavə yoxlamalara əsasən, ABŞ ordusunun iki C-130 hərbi nəqliyyat təyyarəsinin və iki "Black Hawk" helikopterinin məhv edildiyi müəyyən edilib", - bəyanatda deyilir.

    Daha əvvəl İsfahandan cənubda C-130 hərbi nəqliyyat təyyarəsinin vurulduğu bildirilib.

    ВС Ирана заявили об уничтожении второго американского самолета С-130
    Iranian armed forces announce destruction of second US C-130 aircraft

