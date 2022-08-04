Впервые с начала войны в Украину плывет судно за экспортным зерном

В Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ идет судно за экспортным зерном.

В Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ идет судно за экспортным зерном.

Как передает Report, об этом в Telegram заявил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"От пролива Дарданеллы курсом на порт "Черноморск" (Одесская обл. – ред.) идет турецкий балкер OSPREYS под флагом Либерии. Судно вышло из порта Искендерун в последний день июля и должно прибыть в Украину 5 августа. Это будет первое судно из тех, что не были заблокированы в украинских портах с 24 февраля, которое идет за украинским экспортным зерном", - сообщил Братчук.