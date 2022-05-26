ВОЗ: Действия России привели к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения Украины

Всемирная организация здравоохранения на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла предложенную западными странами резолюцию по ситуации на Украине.

Всемирная организация здравоохранения на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла предложенную западными странами резолюцию по ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в ней говорится, что действия России привели к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения Украины.

"Представители 88 государств проголосовали "за", 12 - "против", 53 государства воздержались", - заявил ведущий сессии по итогам голосования.

Среди воздержавшихся стран - Казахстан, Кыргызстан, Мавритания, Малайзия, Узбекистан.

В ВОЗ отметили, что российский вариант резолюции не получил одобрения необходимого числа делегатов.