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ВОЗ: Действия России привели к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения Украины

ВОЗ: Действия России привели к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения Украины Всемирная организация здравоохранения на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла предложенную западными странами резолюцию по ситуации на Украине.
В регионе
26 мая 2022 г. 22:25
ВОЗ: Действия России привели к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения Украины

Всемирная организация здравоохранения на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла предложенную западными странами резолюцию по ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в ней говорится, что действия России привели к чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения Украины.

"Представители 88 государств проголосовали "за", 12 - "против", 53 государства воздержались", - заявил ведущий сессии по итогам голосования.

Среди воздержавшихся стран - Казахстан, Кыргызстан, Мавритания, Малайзия, Узбекистан.

В ВОЗ отметили, что российский вариант резолюции не получил одобрения необходимого числа делегатов.

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