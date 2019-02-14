Военный прокурор Армении: В армии возросло число тяжких преступлений и коррупции

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В 2018 году в Вооруженных силах Армении было зарегистрировано 182 случая коррупции, что на 66 процентов больше, чем в 2017 году. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры Армении.

Как заявил на совещании по итогам года прокурор Ваге Арутюнян, прокуратура Армении возбудила уголовное дело по 173 делам из 182 коррупционных дел. 43 уголовных дела в отношении 86 человек были направлены в суд.

По сравнению с 2017 годом государству был нанесен в 7,3 раза больший ущерб на сумму в 422 миллиона 236 тысяч 614 драмов (863 тысячи долларов).

По словам прокурора, количество тяжких преступлений, совершенных в армии, увеличилось на 9 дел или на 8,1 процента. Согласно сообщению, в прошлом году военные получили серьезные ранения в 1173 случаях.