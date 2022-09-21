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Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября 20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы президента.
В регионе
21 сентября 2022 г. 15:19
Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября

20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы президента.

Как передает Report cо ссылкой на Zakon.kz, соответствующий указ сегодня подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

16 сентября на совместном заседании палат Парламента были одобрены поправки в Конституцию о президентских выборах. Теперь в Казахстане президент будет избираться один раз на семь лет.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в ходе которого предложил провести осенью 2022 года внеочередные выборы президента. Также глава государства предложил провести выборы в Парламент и маслихаты в первой половине 2023 года.

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Версия на английском языке Kazakhstan to hold snap presidential elections in November 
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda növbədənkənar prezident seçkilərinin tarixi məlum olub

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