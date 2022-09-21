Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября

20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы президента.

20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы президента.

Как передает Report cо ссылкой на Zakon.kz, соответствующий указ сегодня подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



16 сентября на совместном заседании палат Парламента были одобрены поправки в Конституцию о президентских выборах. Теперь в Казахстане президент будет избираться один раз на семь лет.



1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в ходе которого предложил провести осенью 2022 года внеочередные выборы президента. Также глава государства предложил провести выборы в Парламент и маслихаты в первой половине 2023 года.



