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Вице-спикер Рады: Около 200 тыс. квадратных километров территории Украины загрязнены минами

Вице-спикер Рады: Около 200 тыс. квадратных километров территории Украины загрязнены минами Азербайджан и Украина продолжают реализацию совместных проектов, наиболее важным из них является проект по разминированию украинских территорий.
В регионе
29 ноября 2023 г. 16:29
Вице-спикер Рады: Около 200 тыс. квадратных километров территории Украины загрязнены минами

Азербайджан и Украина продолжают реализацию совместных проектов, наиболее важным из них является проект по разминированию украинских территорий.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказала вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

По ее словам, данный проект имеет большое значение для Украины, около 200 тыс. квадратных километров территории которой загрязнены минами.

Кондратюк также рассказала о совместном с Азербайджаном проекте по реабилитации украинских детей, пострадавших от военных действий. "По сей день в Азербайджан отправили две группы детей украинских военнослужащих. Среди них есть и сироты. Мы продолжим реализацию этого проекта", - сказала она.

Вице-спикер подчеркнула, что Украина благодарна Азербайджану за оказываемую гуманитарную помощь. Любая помощь со стороны Азербайджана очень важна для нас, сказала она.

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Версия на английском языке Deputy Speaker of Verkhovna Rada: 200,000 square kilometers of territory have been mined in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Ali Radasının vitse-spikeri: “Ölkəmizin 200 min kvadrat kilometr ərazisi minalanıb”

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