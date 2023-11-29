Вице-спикер Рады: Около 200 тыс. квадратных километров территории Украины загрязнены минами

Азербайджан и Украина продолжают реализацию совместных проектов, наиболее важным из них является проект по разминированию украинских территорий.

Азербайджан и Украина продолжают реализацию совместных проектов, наиболее важным из них является проект по разминированию украинских территорий.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказала вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

По ее словам, данный проект имеет большое значение для Украины, около 200 тыс. квадратных километров территории которой загрязнены минами.

Кондратюк также рассказала о совместном с Азербайджаном проекте по реабилитации украинских детей, пострадавших от военных действий. "По сей день в Азербайджан отправили две группы детей украинских военнослужащих. Среди них есть и сироты. Мы продолжим реализацию этого проекта", - сказала она.

Вице-спикер подчеркнула, что Украина благодарна Азербайджану за оказываемую гуманитарную помощь. Любая помощь со стороны Азербайджана очень важна для нас, сказала она.