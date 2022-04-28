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Вице-премьер Украины: В рамках обмена пленными освобождены 45 украинцев

Вице-премьер Украины: В рамках обмена пленными освобождены 45 украинцев В четверг Украина и Россия произвели новый обмен пленными, освобождены 45 украинцев, из которых 33 - военные и 12 - гражданские лица.
В регионе
28 апреля 2022 г. 19:23
Вице-премьер Украины: В рамках обмена пленными освобождены 45 украинцев

В четверг Украина и Россия произвели новый обмен пленными, освобождены 45 украинцев, из которых 33 - военные и 12 - гражданские лица.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня освободили из российского плена 45 наших людей. 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены). Также возвращаем домой 12 наших гражданских", - написала Верещук в своем Telegram-канале.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş nazirinin müavini: “Əsir mübadiləsi çərçivəsində 45 ukraynalı azad edilib”

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