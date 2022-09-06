Вице-премьер Украины: Требуем гуманитарный коридор с территорий вокруг ЗАЭС

Украинская сторона требует гуманитарный коридор с территорий вокруг Запорожской АЭС для эвакуации мирных жителей.

Украинская сторона требует гуманитарный коридор с территорий вокруг Запорожской АЭС для эвакуации мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Ситуация вокруг крупнейшей АЭС в Европе из-за постоянных обстрелов со стороны российской армии продолжает оставаться напряженной. В частности, обстрелы спровоцировали пожар и отключение от сети последнего ее энергоблока. Мирные граждане из окрестных населенных пунктов хотят как можно быстрее эвакуироваться", - говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на слова Верещук.

Вице-премьер отметила, что Украина обращается к России с требованием предоставить гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей. Но РФ официально отказывается предоставлять такие коридоры.

"Украина не прекратит попыток помочь своим гражданам уехать в безопасные места", - подчеркнула вице-премьер.