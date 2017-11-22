Вице-премьер Турции: Проблемы между Анкарой и Вашингтоном - временные

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Проблемы в отношениях Анкары и Вашингтона, которые стали одной из причин падения курса турецкой лиры по отношению к доллару, временные.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек на выступлении в Стамбуле.

Отметим, что сегодня лира достигла рекордного курса 3,98 за доллар, во второй половине дня турецкая нацвалюта укрепилась до 3,96.

"В последнее время на турецких рынках наблюдаются серьезные колебания. Мы должны понимать это спокойно, правильно и без паники. Это временно… Проблемы с США и Западом временные", - заявил М.Шимшек.

По словам вице-премьера, инфляция снизится "рано или поздно".

Вице-премьер признал, что в Турции растет дефицит платежного баланса, добавив, что "эта проблема, к счастью, находится на более управляемом уровне, чем это было пару лет назад".