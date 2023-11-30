Вьетнам и Китай начали подготовку к визиту Си Цзиньпина в Ханой

Чиновники Вьетнама и Китая начали подготовку возможного визита в Ханой председателя КНР Си Цзиньпина.

Чиновники Вьетнама и Китая начали подготовку возможного визита в Ханой председателя КНР Си Цзиньпина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, китайский лидер может посетить столицу Вьетнама с 14 по 16 декабря, однако окончательные даты визита еще должны быть согласованы со стороны КНР. Кроме того, предстоящая поездка Си Цзиньпина будет обсуждаться в ходе 15-го заседания Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству между странами с 1 по 2 декабря, в котором примет участие министр иностранных дел Китая Ван И. Глава китайского МИД проведет встречи с вьетнамскими чиновниками для согласования деталей визита.

Как отмечает агентство, в последний раз председатель КНР посещал Вьетнам в 2017 году, когда проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в городе Дананг.