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Вьетнам и Китай начали подготовку к визиту Си Цзиньпина в Ханой

Вьетнам и Китай начали подготовку к визиту Си Цзиньпина в Ханой Чиновники Вьетнама и Китая начали подготовку возможного визита в Ханой председателя КНР Си Цзиньпина.
В регионе
30 ноября 2023 г. 17:03
Вьетнам и Китай начали подготовку к визиту Си Цзиньпина в Ханой

Чиновники Вьетнама и Китая начали подготовку возможного визита в Ханой председателя КНР Си Цзиньпина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, китайский лидер может посетить столицу Вьетнама с 14 по 16 декабря, однако окончательные даты визита еще должны быть согласованы со стороны КНР. Кроме того, предстоящая поездка Си Цзиньпина будет обсуждаться в ходе 15-го заседания Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству между странами с 1 по 2 декабря, в котором примет участие министр иностранных дел Китая Ван И. Глава китайского МИД проведет встречи с вьетнамскими чиновниками для согласования деталей визита.

Как отмечает агентство, в последний раз председатель КНР посещал Вьетнам в 2017 году, когда проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в городе Дананг.

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Версия на английском языке Vietnam preparing for possible Xi visit to Hanoi next month

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