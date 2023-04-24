О нас

Великобритания ввела новые санкции в отношении Ирана за нарушения прав человека

Великобритания ввела новые санкции в отношении Ирана за нарушения прав человека Великобритания, Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против четырех представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В регионе
24 апреля 2023 г. 15:33
Великобритания ввела новые санкции в отношении Ирана за нарушения прав человека

Великобритания ввела санкции в отношении четырех представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, обновленная версия санкционного списка размещена сегодня на сайте МИД Соединенного Королевства.

Под санкции подпали командир КСИР Мохаммад Назар Азими за "жестокое подавление протестов в провинции Керманшах", командир отделения КСИР в провинции Западный Азербайджан Хабиб Шахсавари "за подавление протестов в Мехабаде и Пираншехре", командир КСИР в провинции Маркази Мохзен Карими "за жестокое подавление протестов" и командир операционной базы КСИР "Кербела" Ахмад Кадем за "подавление протестов в городе Изе в провинции Хузестан".

Введенные санкции предполагают замораживание финансовых активов в случае их обнаружения в Соединенном Королевстве, а также запрет на въезд в Великобританию.

"Иранский режим ответственен за жестокие репрессии в отношении иранского народа и за экспорт кровопролития по всему миру. Именно поэтому мы ввели более 300 санкций против Ирана, в том числе в отношении всего КСИР", - заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Песков подтвердил участие сына в войне в Украине
Песков подтвердил участие сына в войне в Украине
24 апреля 2023 г. 14:03
В России хотят повысить налог для уехавших за рубеж
В России хотят повысить налог для уехавших за рубеж
24 апреля 2023 г. 13:26
Турция наладит производство аккумуляторов для электромобилей
Турция наладит производство аккумуляторов для электромобилей
24 апреля 2023 г. 12:58
Мустафа Джемилев: Наибольшую поддержку крымским татарам оказал Эрдоган
Мустафа Джемилев: Наибольшую поддержку крымским татарам оказал Эрдоган
24 апреля 2023 г. 11:43
Турция приступила к эвакуации своих граждан из Судана
Турция приступила к эвакуации своих граждан из Судана
23 апреля 2023 г. 23:38
В Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции
В Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции
23 апреля 2023 г. 22:03
В РФ пригрозили расторгнуть зерновое соглашение
В РФ пригрозили расторгнуть зерновое соглашение
23 апреля 2023 г. 21:17
Президент Турции: Мы вернем пострадавших от землетрясения к нормальной жизни
Президент Турции: Мы вернем пострадавших от землетрясения к нормальной жизни
23 апреля 2023 г. 18:22
Путин и Эрдоган в режиме ВКС примут участие в церемонии завоза топлива на АЭС Аккую
Путин и Эрдоган в режиме ВКС примут участие в церемонии завоза топлива на АЭС "Аккую"
23 апреля 2023 г. 16:58
Уголовное дело в отношении экс-президента Армении направлено в Следственный комитет
Уголовное дело в отношении экс-президента Армении направлено в Следственный комитет
23 апреля 2023 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi