Великобритания ввела новые санкции в отношении Ирана за нарушения прав человека

Великобритания, Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против четырех представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Великобритания ввела санкции в отношении четырех представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, обновленная версия санкционного списка размещена сегодня на сайте МИД Соединенного Королевства.

Под санкции подпали командир КСИР Мохаммад Назар Азими за "жестокое подавление протестов в провинции Керманшах", командир отделения КСИР в провинции Западный Азербайджан Хабиб Шахсавари "за подавление протестов в Мехабаде и Пираншехре", командир КСИР в провинции Маркази Мохзен Карими "за жестокое подавление протестов" и командир операционной базы КСИР "Кербела" Ахмад Кадем за "подавление протестов в городе Изе в провинции Хузестан".

Введенные санкции предполагают замораживание финансовых активов в случае их обнаружения в Соединенном Королевстве, а также запрет на въезд в Великобританию.

"Иранский режим ответственен за жестокие репрессии в отношении иранского народа и за экспорт кровопролития по всему миру. Именно поэтому мы ввели более 300 санкций против Ирана, в том числе в отношении всего КСИР", - заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.