Валентина Шаберт: Действия Франции негативно влияют на мирный процесс на Южном Кавказе

Действия Франции могут подорвать усилия Европейского союза в мирном процессе на Южном Кавказе, где Брюссель стремится зарекомендовать себя доверенным посредником.

Действия Франции могут подорвать усилия Европейского союза в мирном процессе на Южном Кавказе, где Брюссель стремится зарекомендовать себя доверенным посредником.

Об этом Report заявила итальянский аналитик, доктор философии в области международного права римского университета Сапиенца Валентина Шаберт.

Эксперт отметила, что подписанные недавно между Францией и Арменией соглашения в сфере военного сотрудничества вызвали негативную реакцию со стороны Азербайджана.

"Передача военной техники Францией Армении была негативно воспринята Азербайджаном, поскольку мир в регионе Южного Кавказа все еще не достигнут. В целом, отдельные страны, действующие самостоятельно в своих национальных интересах и не придерживающиеся широкого европейского подхода к укреплению мира и диалога между ранее конфликтующими странами на Южном Кавказе, приводят к фрагментации самого европейского подхода", - сказала Шаберт.

По ее словам, недавний комментарий заместителя министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли относительно прошедшей 5 апреля в Брюсселе встречи в формате США-ЕС-Армении, и его призыв к французским дипломатам не подрывать усилия других акторов по достижению прочного мира в регионе Южного Кавказа, отражает позицию Италии в вопросе нормализации между Баку и Ереваном.