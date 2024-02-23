Министры обороны Армении и Франции проводят переговоры в Ереване

Министр обороны Армении Сурен Папикян сегодня принял французского коллегу Себастьяна Лекорню, прибывшего в Ереван с официальным визитом.

Министр обороны Армении Сурен Папикян сегодня принял французского коллегу Себастьяна Лекорню, прибывшего в Ереван с официальным визитом.

Как передает Report, об этом глава Минобороны Армении сообщил в соцсетях.

"По моему приглашению 22 февраля с официальным визитом в Армению прибыла делегация, возглавляемая министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Сегодня в административном комплексе Минобороны состоялась торжественная церемония встречи", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что в рамках визита Лекорню будут проведены переговоры о поставках систем ПВО класса земля-воздух и бронемашинах.