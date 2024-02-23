О нас

Министры обороны Армении и Франции проводят переговоры в Ереване

Министры обороны Армении и Франции проводят переговоры в Ереване Министр обороны Армении Сурен Папикян сегодня принял французского коллегу Себастьяна Лекорню, прибывшего в Ереван с официальным визитом.
В регионе
23 февраля 2024 г. 10:13
Министры обороны Армении и Франции проводят переговоры в Ереване

Министр обороны Армении Сурен Папикян сегодня принял французского коллегу Себастьяна Лекорню, прибывшего в Ереван с официальным визитом.

Как передает Report, об этом глава Минобороны Армении сообщил в соцсетях.

"По моему приглашению 22 февраля с официальным визитом в Армению прибыла делегация, возглавляемая министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Сегодня в административном комплексе Минобороны состоялась торжественная церемония встречи", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что в рамках визита Лекорню будут проведены переговоры о поставках систем ПВО класса земля-воздух и бронемашинах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке French, Armenian defense ministers hold talks in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Ermənistan və Fransa hərbi əməkdaşlığa dair sənədlər imzalayıblar - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
16 февраля 2024 г. 16:21
Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
17 февраля 2024 г. 23:54
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi