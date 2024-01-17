Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку

Привлечь третьи стороны в качестве гарантов мирного договора может быть попыткой Армении использовать иностранную поддержку для оказания давления на Азербайджан.

Привлечь третьи стороны в качестве гарантов мирного договора может быть попыткой Армении иметь иностранную поддержку для оказания давления на Азербайджан.

Об этом Report заявила итальянский аналитик, доктор философии в области международного права римского университета Сапиенца Валентина Шаберт.

По ее словам, за последние несколько лет позиция Армении в процессе нормализации отношений с Азербайджаном прошла через несколько фаз. Начиная с 19 сентября 2023 года, наблюдается более конструктивный подход к сотрудничеству с Баку, чем ранние попытки затягивания процесса.

"Армения неоднократно настаивала на привлечении иностранных посредников, в частности Европейского Союза. На мой взгляд, причин для этого, по сути, две. С одной стороны, подписание мирного договора с Азербайджаном может иметь внутри страны чрезвычайно высокую цену для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который неоднократно подвергался критике и сталкивался с акциями протеста против его действий. Несмотря на то, что часть армянского общества признает необходимость мира и региональной стабильности, другая часть обвиняет Пашиняна в том, что он "отказался" от Карабаха и готов согласится на мирный договор с невыгодными для Армении условиями", - считает эксперт.

С другой стороны, по ее мнению, попытка Армении привлечь Европейский союз и США в качестве гарантов мирного договора может быть истолкована как попытка использовать их для оказания давления на Азербайджан.

В. Шаберт подчеркнула, что это также связано с многочисленными явными демонстрациями проармянской позиции со стороны Запада, которая особенно после Гранадского заявления больше не воспринимается Азербайджаном как беспристрастный посредник.

В то же время это является чувствительным вопросом и для самого Запада - возможное ухудшение его отношений с Азербайджаном подорвет необходимость укрепления экономических связей с Центральной Азией в обход России и Ирана и возможность альтернативных путей получения энергоносителей, считает она.

Эксперт считает, что стоит обратить внимание на то, что переговоры по мирному соглашение между Азербайджаном и Арменией вновь оживились только после провала посредничества ЕС и США.