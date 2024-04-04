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МИД Италии: Франция не должна срывать усилия по установлению мира на Южном Кавказе

МИД Италии: Франция не должна срывать усилия по установлению мира на Южном Кавказе Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли раскритиковал высказывания главы МИД Франции Стефана Сежурне по азербайджано-армянской нормализации, которые "не способствуют разрядке ситуации".
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 00:44
МИД Италии: Франция не должна срывать усилия по установлению мира на Южном Кавказе

Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли раскритиковал высказывания главы МИД Франции Стефана Сежурне по азербайджано-армянской нормализации, которые "не способствуют разрядке ситуации".

Об этом передает Report со ссылкой на итальянское издание Giornale Diplomatico.

Комментируя слова французского министра, озвученные на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Э.Чириелли отметил, что любое недальновидное заявление представителей институтов, отличных от вовлеченных в азербайджано-армянский мирный процесс сторон, рискует усугубить напряженность.

"Азербайджан, принимающий 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), занимает ответственную позицию, и заявления министра иностранных дел Французской Республики Стефана Сежурне на совместной пресс-конференции с госсекретарем США, безусловно, не способствуют разрядке ситуации. Было бы уместно и полезно, чтобы французский министр Сежурне не подрывал усилия тех, кто, руководствуясь здравым смыслом, продвигается вперед для достижения прочного мира в регионе", - заявил Эдмондо Чириелли.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya XİN: Fransa Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması səylərini pozmamalıdır

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