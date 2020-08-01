Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

В России прививать от коронавирусной инфекции будут бесплатно

В России прививать от коронавирусной инфекции будут бесплатно.

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения этой страны Михаил Мурашко.

"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна - она будет плановой", - сказал Мурашко журналистам.

Ранее Мурашко заявил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре, клинические испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для регистрации вакцины.