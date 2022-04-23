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В украинском городе в результате артиллерийской атаки погибли два человека, двое ранены

В украинском городе в результате артиллерийской атаки погибли два человека, двое ранены Российские войска осуществили артиллерийскую атаку в центре города Золотое, в результате чего два человека погибли и два получили ранения.
В регионе
23 апреля 2022 г. 17:23
В украинском городе в результате артиллерийской атаки погибли два человека, двое ранены

Российские войска осуществили артиллерийскую атаку в центре города Золотое, в результате чего два человека погибли и два получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале.

Приблизительно в 15:00 ВС РФ открыли огонь по центру города Золотое. "Едва успели эвакуировать 15 местных жителей, среди которых 8 – с инвалидностью, как россияне обстреляли городок. Артиллерийские снаряды попали в жилые дома. Два человека погибли на месте, еще двое ранены", - написал он.

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